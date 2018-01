Clint Eastwood se plantea volver a actuar para dar vida a un torpe anciano narcotraficante

A diferencia de Sean Connery o Gene Hackman, que tristemente no han vuelto al cine, hay intérpretes que dan marcha atrás después de anunciar su retirada (o un cambio de profesión o disciplina artística). Le ha pasado a Viggo Mortensen o a Daniel Day-Lewis (quien recientemente ha vuelto a decir que lo deja); hoy es Clint Eastwood quien se está planteando volver a actuar.

Esta leyenda viva del cine dijo que 'Gran Torino' (2008) sería su última película delante de las cámaras, pero cuatro años más tarde decidió protagonizar 'Golpe de efecto' ('Trouble with the Curve'). Ahora, tras terminar su nuevo trabajo como realizador, '15:17 Tren a París' ('The 15:17 to Paris'), Eastwood se ha interesado por 'The Mule', un proyecto de Warner Bros. e Imperative Entertainment.

Según informa TrackingBoard, Eastwood tiene la intención de producir, dirigir y encabezar el reparto de este film que contará la peculiar historia de Leo Sharp. Este condecorado veterano de guerra y premiado horticultor fue detenido con 90 años cuando intentó hacer un 'Breaking Bad' y transportar cocaína por un valor de 3 millones de dólares para venderla a un cartel de México. Su abogado alegó que Sharp sufría demencia y sólo fue condenado a 3 años de cárcel.

El interés en hacer la película arrancó en 2014, cuando el New York Times Magazine publicó un artículo sobre Sharp; Imperative adquirió los derechos para el cine y contrató a Ruben Fleischer ('Gangster Squad') para ocuparse de la adaptación. Sin embargo, el guion no les entusiasmaba lo suficiente para arrancar y Fleischer se desvinculó para centrarse en otros proyectos (ahora mismo tiene entre manos el spin-off de 'Venom').

Al parecer, el guion actual es obra de Nick Schenk ('Gran Torino') y Dave Holstein ('Weeds'), que ha estado reescribiendo el borrador inicial de Schenk. A sus 87 años, Eastwood se mantiene muy activo y no deja de encadenar proyectos, para deleite de todos los que amamos el séptimo arte.