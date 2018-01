'Venom': aquí está la primera imagen oficial con Tom Hardy como Eddie Brock

Sony Pictures ha lanzado, a través de IGN, la primera imagen oficial de 'Venom', la esperada película basada en el popular personaje de cómics del Universo de Spider-Man. En la fotografía, muy simplona, podemos ver ya a Tom Hardy en la piel de Eddie Brock.

Podría ser una foto de Hardy en otras películas, o incluso en su casa poco antes de salir a comprar el pan, pero hay un elemento clave: la libreta donde Brock apunta los detalles de las historias que investiga. Recordemos que Eddie Brock es un reportero cuyo camino se cruza con un simbionte alienígena que le proporciona superpoderes. Pero esa criatura posee su cuerpo y su mente, transformándole en todos los sentidos. Más abajo puedes ver la imagen completa con más detalle:

Tom Hardy encabeza un interesante reparto en el que también figuran Michelle Williams, Jenny Slate y Riz Ahmed, entre otros. La puesta en escena corre a cargo de Ruben Fleischer, director de 'Bienvenidos a Zombieland' y 'Gangster Squad'.

Por ahora se mantiene en secreto la apariencia de Brock transformado en Venom (el personaje será creado con captura de movimiento y CGI) aunque tenemos una pista en esta imagen de arte conceptual, con la cual podemos imaginarnos más o menos cómo quedará:

Fleischer ha aclarado que el guion —escrito por Scott Rosenberg ('Con Air') y Jeff Pinkner ('The Amazing Spider-Man 2')— es una adaptación de dos cómics: 'Lethal Protector', donde Venom se traslada a San Francisco y pasa de villano a antihéroe, y 'Planet of the Symbiotes', donde la Tierra es invadida por un ejército de simbiontes. En ambas historias aparece Spider-Man, y Sony puede recurrir a Tom Holland, pero de momento se desconoce si hace algún cameo en la película que protagoniza Hardy.

A continuación puedes ver otra imagen promocional del film, que se estrena el 5 de octubre:

Does this poster give us our first official look at the logo for Sony's #Venom? It sure seems that way! #WeAreVenom pic.twitter.com/ACy0LCZ2zU