Impresionante tráiler de 'Spider-Man: Un nuevo universo': la animación le sienta de fábula al trepamuros

En su momento pudo parecer una mera ocurrencia que Sony diera luz verde a una película animada del trepamuros coincidiendo con el anuncio del reboot que acabó convirtiéndose en la excelente 'Spider-Man: Homecoming'. Por mi parte, la participación de Phil Lord y Chris Miller me daba toda la tranquilidad necesaria para confiar en ella y la aparición del impresionante tráiler de 'Spider-Man: Un nuevo universo' ('Spider-Man: Into the Spider-Verse') me deja claro que hice bien.

Por ahora no se conocen muchos detalles del argumento de 'Spider-Man: Un nuevo universo',pero sí se sabe que se centrará en Miles Morales, el joven afroamericano que asumía la identidad del trepamuros en el universo ultimate. Eso sí, el propio avance deja claro que en esta aventura animada veremos a más de una persona con estas singulares habilidades, algo que cuadra con las infinitas posibilidades del Spiderverso.

Tráiler en versión original subtitulada

Tráiler doblado al español

La película parte de una idea de Lord, Miller y Alex Hirsch, creador de esa joya televisiva conocida por el nombre de 'Gravity Falls', que los dos primeros convirtieron en guion con la ayuda de Rodney Rothman -'Infiltrados en la universidad' ('22 Jump Street')-. La única pega es que no se ocupen de la dirección, ya que ese decisivo puesto ha quedado en manos de Peter Ramsey, responsable de la muy reivindicable 'El origen de los guardianes' ('Rise of the Guardians'), y el debutante Bob Persichetti.

También tenemos buenas sorpresas en el reparto vocal al contar con actores de la talla de Liev Schreiber y Mahershala Ali. Eso sí, el verdadero protagonista tendrá la voz de Shameik Moore, visto en 'The Get Down'. Ahora solamente nos queda esperar hasta el 14 de diciembre de 2018 para poder verla. Esperemos que Sony no acabe contándonos media película en el año que falta para el estreno.