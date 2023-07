Paul Giamatti es un profesor enfadado en su reencuentro con Alexander Payne: tráiler y fecha de estreno de la nueva película del director de 'Entre copas'

'Los que se quedan' ('The Holdovers') es la nueva película de Alexander Payne y se estrena el 26 de enero de 2024 en España. La cinta ha lanzado su primer tráiler y supone el reencuentro entre el director y Paul Giamatti, con quien coincidió en 'Entre copas'.

Los que no se pueden ir

Seis años después de su última película, la interesante 'Una vida a lo grande' con Matt Damon, Alexander Payne vuelve con un nuevo proyecto: 'Los que se quedan', protagonizada por Paul Giamatti.

En la cinta, Giamatti interpreta a un antipático profesor al que no aguantan ni sus alumnos ni sus compañeros de trabajo. Al no tener a dónde ir en Navidades, decide quedarse en la escuela para supervisar a los estudiantes que no han podido regresar a sus casas. Al final, no le queda otra que entablar conversación con las dos únicas personas que se quedan aparte de él: un estudiante conflictivo y la cocinera.

La película está producida por Focus Features y guionizada por David Hemingson ('Kitchen Confidential'). El reparto lo completan Dominic Sessa, Da'Vine Joy Randolph ('La ciudad perdida'), Carrie Preston ('True Blood'), Gillian Vigman ('Hermanos por pelotas') y Tate Donovan ('Argo').

En EE.UU, 'Los que se quedan' se estrenará en noviembre pero en España aún habrá que esperar hasta el año que viene para poder ver esta nueva colaboración entre actor y director, casi 20 años después del trabajo que les unió.

