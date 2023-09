'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' estrena su nuevo tráiler en Disney+ prometiendo, esta vez sí, una adaptación de las novelas a la altura

Es posible que a algunos solo os suene de aquellas dos películas de hace diez años, pero lo cierto es que Percy Jackson es una saga de cinco libros escritos por Rick Riordan, con el sexto apareciendo en Estados Unidos el 26 de septiembre tras 14 años ausente. Ahora, Disney+ ha decidido hacerle honor y ha preparado una serie de televisión adaptando la saga, según prometen, mucho más fiel y a la altura de la misma.

Dios mío

La primera temporada adaptará 'Percy Jackson y el ladrón del rayo', la primera novela, que ya fue adaptada a la gran pantalla de manera poco satisfactoria para el autor, y su primer tráiler nos promete que será bastante espectacular. James Bobin, el co-creador de 'Flight of the Conchords' y director de 'Los Muppets', dirige los primeros episodios que tienen a Walker Scobell como nuevo Percy Jackson.

Esta será, además, una de las últimas veces que veamos a Lance Reddick en pantalla, que interpretará ni más ni menos que a Zeus, cuyo rayo ha sido robado y necesita la ayuda de Percy para recuperarlo. Estos episodios, por cierto, tienen al propio Rick Riordan al guion para asegurarse de que la adaptación es absolutamente correcta.

De hecho, los guionistas, antes de la huelga, ya empezaron a trabajar en una segunda temporada, a pesar de que Disney aún no la ha aprobado. Habrá que ver si, en pleno momento de cortes de presupuesto, consiguen ser un éxito. Es una propuesta interesante de una franquicia que no está quemada aún: ¿Por qué no? Roguemos a los dioses.

