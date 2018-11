¿Y si de pronto te transportas al mundo de una comedia romántica? El tráiler de 'Isn't It Romantic' imagina qué pasaría

En principio no tenía ningún interés en ver otra comedia romántica de Hollywood diseñada para conquistar la taquilla en San Valentín, sin embargo, el tráiler de 'Isn’t It Romantic' me ha sorprendido gratamente. La historia va de una chica que no soporta las comedias románticas y un día, mágicamente, es transportada al mundo del subgénero que odia.

Rebel Wilson —'Dando la nota' ('Pitch Perfect'), 'Mejor... solteras' ('How to Be Single'), 'Agente contrainteligente' ('Grimsby')— interpreta a una cínica arquitecta de Nueva York que, tras sufrir un golpe durante un asalto en el metro, se despierta viviendo su peor pesadilla: se ha convertido en la protagonista de una rom-com. Siendo consciente de los tópicos, intenta evitarlos y seguir con su vida, pero ignorar a un príncipe azul con el físico de Liam Hemsworth no es tan sencillo...

Priyanka Chopra, Adam Devine, Betty Gilpin y Jennifer Saunders completan el reparto de esta película que se estrena en salas de cine el próximo 14 de febrero. La puesta en escena corre a cargo de Todd Strauss Schulson, director de la secuela 'Dos colgaos muy fumaos en Navidad' ('A Very Harold & Kumar 3D Christmas') y 'Las últimas supervivientes' ('The Final Girls'), un título de culto para los fans del cine de terror.