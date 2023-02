El remake de 'Los blancos no la saben meter' ya tiene un primer tráiler: Disney resucita el clásico del cine de baloncesto y su director promete "una historia totalmente nueva"

En 1992, Woody Harrelson, Wesley Snipes y Rosie Pérez protagonizaron 'Los blancos no la saben meter' (White Men Can't Jump), una recordada película que seguía a dos hombres que se unían para dominar la cancha de baloncesto. Anteriormente se anunció que se estaba trabajando en una nueva versión con el rapero Jack Harlow y Sinqua Walls y ahora el primer tráiler finalmente está aquí, para presentar su llegada a streaming el 19 de mayo en Hulu, la plataforma de Disney en donde recaban producciones bajo 20th Century Studio.

Juega duro, empuja más fuerte

Hasta ahora, no se ha revelado mucho sobre cómo de fiel será el remake al original, pero tendrá a Walls interpretando a un nuevo personaje llamado Kamal Allen aunque el nombre del personaje de Harlow aún no se ha revelado. Walls, tiene experiencia en dramas deportivos en 'All American' de CW y se une a un elenco que incluye a Laura Harrier, Teyana Taylor, otra figura del mundo del rap como Vince Staples, Lance Reddick, Benji Allen, Myles Bullock, Tamera 'Tee' Kissen y más.

La nueva 'Los blancos no la saben meter' es obra del director de videos musicales Calmatic, quien hizo su debut cinematográfico con 'House Party' , que se encuentra actualmente en los cines. El guión en el que está trabajando fue escrito por el creador de 'Black-ish', Kenya Barris, con Doug Hall.

Al director Calmatic comentó sobre sus intenciones con la película:

"Tomamos algunos elementos del original, como un hombre blanco y un hombre negro jugando baloncesto, pero la estamos cambiando. Tenemos una historia completamente nueva, un enfoque completamente nuevo, un tempo completamente nuevo, un ritmo completamente nuevo, pero será algo que todos puedan disfrutar. No puedo esperar a que el mundo la vea. Creo que también será genial. Cerramos la edición tal vez hace un par de días. Siento que tenemos que terminar la mezcla de sonido, agregar algunas canciones allí, corregir el color y pasar por las etapas finales de publicación. Y luego, estoy seguro de que los muchachos verán algo muy pronto. Definitivamente saldrá este año".