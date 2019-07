El remake de 'La escalera de Jacob' ya tiene tráiler y... no parece estar a la altura del clásico de Adrian Lyne

Después de caldear el ambiente con el encomiable thriller psicosexual 'Atracción fatal' en 1987, la peculiar filmografía de Adrian Lyne dio un grotesco giro hacia el terror con la desasosegante —y enervante, todo sea dicho— 'La escalera de Jacob'. Una auténtica pesadilla que, casi tres décadas después de su estreno, ya tiene remake en camino.

Hace unos meses os informamos de un retraso indefinido en el lanzamiento de la nueva versión, rodada en 2016 —mal augurio— que hizo temer por su futuro. Hoy al fin, hemos recibido una nueva fecha de estreno, fijada en el próximo 23 de agosto, que ha llegado acompañada de un primer tráiler de la película.

Después de ver el avance, he de reconocer que la cosa no pinta demasiado bien, y no sólo porque empiece con un plano de manos tocando un trigal bañado por el sol —parece que aún no hemos superado lo de 'Gladiator'—. Más allá de esto, lo visto se antoja excesivamente genérico, efectista y visualmente poco inspirado, pero, como siempre, hay lugar para la sorpresa.

Dirigida por David M. Rosenthal, 'La escalera de Jacob', descrita como "un thriller de acción paranoico contemporáneo sobre dos hermanos" está protagonizada por Michael Ealy, Guy Burnet, Karla Souza y Nicole Beharie, y versará sobre un hombre cuya vida se desmorona tras la aparición de su hermano, presuntamente asesinado durante la guerra de Afganistán.