Siniestro tráiler de 'Slender Man': una nueva película sobre el hombre del saco del siglo XXI

A lo largo de la historia ha habido multitud de personajes creados alrededor de la figura del hombre del saco, seres míticos dedicados a asustar a los más pequeños de la casa y también a más de uno que no lo es. Durante los últimos años Slender Man ha sido especialmente popular, primero como meme de Internet e incluso de un documental emitido por HBO. Era lógico que el cine de terror fuera a interesarse cada vez más por él y ahora al fin podemos ver el siniestro tráiler de 'Slender Man'.

Como era de esperar, 'Slender Man' no se complica demasiado con su excusa argumental: un grupo de niñas acuden al rescate de una de ellas que ha sido secuestrada por la criatura que da nombre a la película. Ahora la clave estará en ver cómo ha sido abordado por David Birke, guionista de la película y también de 'Elle', el excelente último trabajo hasta la fecha de Paul Verhoeven.

Lo cierto es que varias películas ya se habían basado en Slender Man, pero ninguno tuvo un gran impacto. Quizá eso cambie con la primera propuesta realmente ambiciosa de Hollywood sobre su figura. Lo que me despierta más dudas es que tras las cámaras está Sylvain White, ya que lo más parecido que hay en su filmografía es 'Siempre sabré lo que hicisteis el último verano' ('I'll Always Know What You Did Last Summer'), siendo suya también la discreta 'Los perdedores' ('The Losers').

Por su parte, el reparto está encabezado por Joey King, a la que hace poco pudimos ver en la deficiente 'Siete deseos' ('Wish Upon'), Jaz Sinclair -'Ciudades de papel' ('Paper Towns')-, Julia Goldani Telles -'The Affair'-, Annalise Basso -'Captain Fantastic'-, Kevin Chapman, conocido por haber dado vida a Fusco en la televisiva 'Person of Interest', y el español Javier Botet metido en la piel de Slender Man. El próximo 18 de mayo llegará a los cines de Estados Unidos, careciendo por el momento de fecha de estreno en España.