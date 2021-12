'Snowpiercer: Rompenieves' presenta el tráiler de la temporada 3: la esperanza surge en la distopía helada en Netflix

Poco más de un mes queda para que podamos ver la temporada 3 de 'Snowpiercer: Rompenieves'. Concretamente el 24 de enero de 2022, la cadena norteamericana TNT estrenará estos nuevos episodios de los que, por fin, ya podemos ver un primer tráiler.

Y tal como se iba intuyendo por cómo terminó la temporada 2, el tráiler confirma el rayo de esperanza en torno a la recuperación del planeta helado. y, además, nos presenta al personaje interpretado por Archie Panjabi, la principal incorporación al reparto de estos nuevos episodios.

Así, este Nuevo Edén y Asha serán las principales novedades en la batalla de la supervivencia entre Mr. Wilford (Sean Bean) y Layton (Daveed Diggs), quien navega por los raíles con su tren pirata. Además, descubriremos cómo ha sobrevivido Melanie (Jennifer Connelly) después de su aparente muerte.

El reparto de la ficción está formado por Chelsea Harris, Alison Wright, Sean Bean, Mike O'Malley, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Urbina, Sheila Vand y Steven Ogg.

De momento no sabemos los planes de emisión en España. Ya casi no me atrevería a decir que la veremos en Netflix, visto lo que pasó con una de sus series externas (sí, me refiero a 'Star Trek: Discovery') pero imagino que según se acerque la fecha conozcamos más detalles.