'Solo asesinatos en el edificio': el nuevo tráiler de la temporada 2 de la brillante comedia en Disney+ desvela un inesperado regreso

Vuelve el misterio y en esta ocasión hay que demostrar su inocencia. La plataforma estadounidense Hulu ha desvelado el nuevo teaser tráiler de la temporada 2 de 'Solo asesinatos en el edificio' (Only Murders in the Building), la comedia brillante que podemos ver en Disney+. Los nuevos episodios se estrenarán el 28 de junio.

Un nuevo avance que nos muestra algo más de lo que está pasando en el Arconia en lo que el trío protagonista, encarnado por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez deben demostrar su inocencia por el asesinato de Bunny. Un caso del que se han vuelto los sujetos de un podcast competidor.

Un regreso y muchos rostros conocidos

Además vemos un inesperado regreso, el de Amy Ryan como Jan, el interés romántico de Charles y que fue detenida por el asesinato de Tim Kono. No es el único rostro que vemos en el tráiler ya que también tenemos a Michael Rapaport, Nathan Lane, Amy Schumer y Shirley MacLaine como estrellas invitadas en la serie.

Como sabemos, Cara Delevingne es la principal adición al reparto de 'Solo asesinatos en el edificio' como Alice, dueña de una galería e interés amoroso de Mabel. El reparto se completa con Aaron Dominguez, Da’Vine Joy Randolph, Tina Fey, Jackie Hoffman y James Caverly.

John Hoffman sigue a los mandos de la comedia en su papel de showrunner. Esta nueva temporada constará de diez episodios.