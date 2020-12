'Sweet Home': chiflante tráiler para la serie de terror coreana de Netflix que parece mezclar 'La jungla de cristal' y 'La cosa'

Netflix ha publicado el alucinante tráiler de su próxima serie de terror y, definitivamente debería estar en la agenda de cualquier fan del género, si la adaptación del Webtoon 'Sweet Home' se parece a su cómic de referencia y este avance oficial es una indicación fiable, puede ser una de las grandes sorpresas del año, ideal para endulzar un poco las vacaciones de nuestras peores navidades.

¡Monstruos mutantes!, ¡gore!, ¡acción!

Es bastante increíble la cantidad de terror internacional que Netflix está rescatando cada año, desafortunadamente pocas propuestas como 'Betaal' o 'Paranormal' están recibiendo la atención que merecen, pasando por la plataforma con poco alboroto, cuando, en especial series como esta o la nueva 'Detention', son mejores de lo que ofrece últimamente occidente.

En la sinopsis de 'Sweet Home' parece seguir con fidelidad el webtoon de Kim Kan-bi y Hwang Young-chan:

"Mientras los humanos se convierten en monstruos salvajes y siembran el terror en toda la ciudad, un adolescente problemático y los vecinos de su apartamento luchan por sobrevivir y aferrarse a su humanidad, sabiendo que el chico, que parece infectado puede ser su única oportunidad para sobrevivir".

La primera temporada de 'Sweet Home' está creada por el director Lee Eung-Bok ('Descendants of the Sun'), que se estrena en Netflix el 18 de diciembre de 2020, ha dejado un tráiler oficial absolutamente cargado de imaginería grotesca, monstruos alucinantes, que se parecen mucho a los del cómic, y acción bastante loca en lo que parece una mezcla demente de 'La jungla de cristal', 'La cosa' y 'La niebla' de Stephen King que no me perdería por nada del mundo.