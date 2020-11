'Paranormal': la serie de terror de Netflix es una sorprendente 'Expediente X' egipcia con humor negro y un personaje memorable

La oferta de series y películas de terror en la recta final de año suele dejar tal avalancha de títulos que pocas veces aparece algo diferente que juegue a variar la fórmula, y tras el empacho de Halloween con la exitosa ‘La maldición de Bly Manor’ (The Haunting of Bly Manor, 2002), Netflix consigue anotar de nuevo con una propuesta más modesta, pero muy interesante, ‘Paranormal’, la primera serie de terror hecha en Egipto y primer original del país de la plataforma.

Puede que ‘Paranormal’ cuente con un presupuesto moderado para una serie de estas características, pero dentro de la industria egipcia supone contar con medios que usualmente no están allí tan a mano, y a cambio, el mundo tiene acceso a una producción cuanto menos competente, que hace pensar en cómo sería una ‘Evil’ (2019-) o ‘Expediente- X’ (1993-) en una cultura y emplazamiento completamente diferentes.

Un personaje extraordinario

Los seis episodios de la primera temporada están basados en la popular colección de 81 libros de terror de Ahmed Khaled Tawfik que se lanzó por primera vez a principios de la década de 1990, que giran en torno a la vida cotidiana del protagonista el Dr. Refaat Ismail, interpretado por un flemático Ahmed Amin, un hematólogo que siempre ha ignorado todo lo que parece sobrenatural y basa todo en la ciencia y supone una versión africana de investigadores de lo oculto clásicos, desde Carnacki a Kolchak.

Amin, un actor más conocido por asumir papeles cómicos, ofrece una actuación entrañable, como Ismail. No solo nos va narrando eventos de su pasado y presente a lo largo de sus aventuras, sino que tenemos acceso a su diálogo interior, que a menudo es exactamente lo opuesto a lo que dice. El actor logra agregar una capa de cercanía humorística con humor bastante sarcástico y oscuro, creando un personaje huraño, retraído y cínico para lo que su físico encorvado y caricaturesco encaja perfectamente.

La mayoría del primer episodio está destinado a familiarizarnos con el doctor, su familia y su conflicto vital, atrapado en un triángulo amoroso en el que la cultura egipcia tiene un papel fundamental. Cada capítulo tiene una historia autocontenida, de “monstruo de la semana” atada al siguiente por alguna consecuencia del episodio anterior, pero el principal interés son sus personajes, bien escritos y con un humor sutil basado en reacciones, sin prisas pero sin ralentizar o incluir relleno innecesario.

Misterio, aventura y terror no muy intenso

Otro elemento atractivo de ‘Paranormal’ es que transporta al público por el Egipto de finales de la década de 1960 y experimentamos un nivel o producción suntuoso y bien ambientado que facilita perderse en la historia de Ismail aunque el lado del terror esté sugerido y no se centre tanto en los sustos y el miedo como en la inquietud, la atmósfera y actualización de criaturas mitológicas como las momias, súcubos y náyades. Salvo algún uso esforzado, pero insuficiente, del CGI, la serie tiende más al realismo que al puro fantástico.

El tono es similar al de las serie mencionadas, pero no da tanta importancia al terror o la fantasía como a los diálogos muy bien escrita de Tawfik, que elevan el conjunto y crean una sensación nostálgica para el público egipcio e intrigante para el público internacional. Hay inmersiones en el desierto, tumbas y muchas localizaciones que hacen la producción un evento multigénero donde cabe la aventura a lo ‘Congo’ (1995) y el cine social de terror de oriente medio como ‘Bajo la sombra’ (Under the Shadow, 2016).

El terror tiene buen gusto, no hay un exceso de sustos fáciles, aunque tampoco hay una gran voluntad de hacer atmósferas irrespirables. Además, hay variedad entre capítulos gracias a que se alterna el trabajo de dos directores, Arm Salama y Majid Alansari, que consiguen centrar el interés en el genial Refaat, que es como ver a Saza o Jose Luis López Vázquez protagonizando ‘Insidious’ (2010). ‘Paranormal’ no quiere cambiar el mundo ni lo necesita, pero ofrece buenos personajes y episodios ágiles, logros nada despreciables en una época llena de decepciones como la insulsa ‘Truth Seekers’.