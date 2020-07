Teaser de 'Chucky': el Muñeco diabólico llega a la televisión de la mano de su creador original

Un año después de la última y notable película, toca hablar de 'Chucky', la serie de televisión protagonizada por el muñeco diabólico favorito de todo el mundo. La ficción se estrenará en 2021 y ya podemos ver un pequeño teaser (apenas medio minuto) de la misma.

Como podréis ver, este breve adelanto no necesita mucho para presentar el mundo que todos conocemos y que hemos visto en las numerosas películas de 'Child's Play', la última del año pasado. Una tienda de juguetes y un muñeco suelto. Para qué más.

AN EVIL TOO GREAT TO PLAY ON JUST ONE NETWORK @USA_Network @SYFY #Chucky #2021 pic.twitter.com/EaRYONmfVS