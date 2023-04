La temporada 2 de 'And Just Like That' desvela su tráiler y fecha de estreno: la secuela de 'Sexo en Nueva York' en HBO Max anticipa el regreso de este personaje clave

Vuelven Carrie y sus amigas... y alguien más. HBO Max ha desvelado el primer tráiler y la fecha de estreno de la temporada 2 de 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York'. Será en junio cuando veamos estos nuevos episodios que viene con un regreso incorporado.

De repente, Aidan

Y es que en lo que el adelanto avanza hacia sus últimos segundos vemos el reencuentro entre Carrie (Sarah Jessica Parker) y uno de sus ex más importantes, Aidan (John Corbett). El cuán intenso será esta reunión es algo que descubriremos a lo largo de la temporada. Ojo, porque si además tenemos en cuenta la aparente reconciliación entre Carrie y Samantha, lo mismo nos encontramos con otro regreso.

Pero no adelantemos acontecimientos y es que el reparto oficial de la segunda temporada de 'And Just Like That' cuenta de momento con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang y Alexa Swinton.

Michael Patrick King es el showrunner de la serie, y este aseguró en su momento que en esta segunda entrega pretende integrar de una vez a las nuevas amigas al mismo nivel de protagonismos que al trío protagonista. Veremos si es así.

