'Run the World': Starzplay estrena una notable y vivaracha comedia con aroma a 'Sexo en Nueva York'

En una era en la que es muy habitual usar la ficción televisiva para hablar de las particularidades de la experiencia de alguien "no blanco" en su día a día, resulta agradecidamente refrescante que 'Run the World' (que estrena hoy Starzplay) se adhiera hasta la médula a la larga tradición de comedias de amigas solteras y treintañeras que navegan por sus vidas laboral y personal.

No es que la serie creada por Leigh Davenport ignore esos temas, pero prefiere sacarlos a colación con humor (como cuando en plena discusión de pareja sale el tema de la esclavitud sin venir a cuento) porque estas mujeres son más que su raza y su sexo: son personas a las que les gusta pasárselo bien, tener una buena carrera profesional y navegar en el amor.

Sexo en Nueva York Harlem

La primera impresión que da la serie es de un extraño cruce entre 'Sexo en Nueva York' e 'Insecure'. La primera es directamente la que ofrece el molde. Incluso la que podríamos considerar el personaje principal parece una versión actual de Carrie Bradshaw: Ella (Andrea Bordeaux) es escritora/columnista, a punto de cumplir 32 años y tiene su propio "Big" (hasta ese punto son conscientes de la similitud).

Por otro lado de 'Insecure', por su parte —confieso que cuando me llegó el cartel de esta serie me dio un aire a Issa Rae y amigas— recuerda una buena selección musical, su mirada millenial a este mar de sargazos que es pasar de los treinta años y su devoción por el escenario en el que transcurre: el neoyorquino Harlem.

Sin embargo no podemos ignorar que la serie cuenta como showrunner con Yvette Lee Bowser, creadora de 'Solteras' ('Living Single'), sitcom afroamericana protagonizada por Queen Latifah que comparte también ciertos signos de identidad (amigas y compañeras de piso en Brooklyn). Junto a Bordeaux, el reparto se completa con Amber Stevens West, Bresha Webb y Corbin Reid.

Con estos precedentes, 'Run the World' establece su tono casi desde el primer minuto siendo por un lado conscientes de que forman parte de una tradición casi ancestral y de que han venido a jugar. No pretende innovar el género, sino que se centran en ofrecer una enérgica comedia consciente de que no es la primera ni será la última.

Y, la verdad, funciona muy bien: es divertida, vivaracha y por mucho que no te veas demasiado reflejado en la vida de este (muy) acomodado y cuarteto de chicas, estas te invitan a meterse en sus dinámicas con mucho gusto. Aquí quizás hay que reconocer que no logran esquivar el hecho de que Ella sea casi el personaje menos interesante del grupo. Por lo menos en cuanto a historia. Un pequeño desequilibrio que debido a la coralidad de la serie no importa.

En definitiva, 'Run the World' es una celebrativa comedia que logra un buen balance de sus ingredientes a la hora de mostrar los desamoríos, vicisitudes y demás dramas (de primer mundo) de estas mujeres decididas y con ganas de disfrutar de esos pequeños momentos de la vida. Una sana y honesta reivindicación de la amistad y del empoderamiento que este da.