'The Bear': el teaser tráiler de su temporada 2 anticipa su fecha de estreno y el adiós a The Beef en Disney+

Con solo una temporada, 'The Bear' se ha convertido en una de esas series imprescindibles que harías muy bien en no perderte. Solo ocho episodios hicieron falta para traspasar a tu hogar el sudor, los nervios, los gritos, el olor a fritanga y los personajes moralmente complejos de una primera temporada colosal... de cuyo retorno tenemos ya el primer tráiler. Decidle adiós a The Beef: es el turno de The Bear.

¡Sí, chef!

Jeremy Allen White seguirá comandando un restaurante que, después del cliffhanger de la temporada uno, parece que se convertirá en algo muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. ¿Puede este grupo hacerse valer en un restaurante de nivel? ¿Los comensales les seguirán acompañando? ¿El ego de Carmy habla por encima de las necesidades de sus compañeros?

Lo sabremos a partir de junio, cuando la temporada se estrene en Hulu en Estados Unidos. En España no tenemos fecha prevista para la llegada a Disney+, pero probablemente no tengamos que esperar demasiado. Christopher Storer, su creador, ya ha dejado claro que "en cuanto al cambio del restaurante, no es que vaya a perder todo su encanto". Vamos, que van a seguir discutiendo y entendiéndose poco, pero encontrándose por el camino.

De momento solo nos queda pensar en las cenas que nos vamos a preparar para tratar de no pasar hambre mientras vemos cada episodio de 'The bear'... aunque sepamos que es imposible. ¡Sí, chef!