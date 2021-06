'Titane': inclasificable tráiler de lo nuevo de la directora de 'Crudo' para dinamitar la Sección Oficial de Cannes

Ya han pasado nada menos que cinco años desde la irrupción en el circuito cinematográfico internacional de 'Crudo' (Grave, 2016), el debut de la cineasta francesa Julia Ducournau, que ahora regresa con un nuevo thriller que compite también por primera vez por la Palma de Oro de Cannes. En julio se estrenará en competición oficial en el Festival 'Titane', una nueva y misteriosa película de la directota que protagonizan Agathe Rousselle y Vincent Lindon.

Una propuesta desconcertante

Ducournau no es totalmente ajena a Cannes. Su cortometraje 'Junior' se estrenó en Cannes 2011 y ganó el Petit Rail d'Or, mientras que 'Crudo' debutó en la Semana de la Crítica durante Cannes 2016 y ganó el Premio FIPRESCI. Ahora viene fuerte con 'Titane', un título tan misterioso que Neon ni siquiera ha proporcionado una sinopsis oficial de la película. En cambio, el estudio define la palabra de su título como "Un metal altamente resistente al calor y la corrosión, con aleaciones de alta resistencia a la tracción, que se utiliza a menudo en prótesis médicas debido a su pronunciada biocompatibilidad".

Ducournau es una de las cuatro directoras seleccionadas para competir por la Palma de Oro en Cannes 2021 junto a Ildikó Enyedi con T'he Story of My Life, Mia Hansen-Løve con su larga 'Bergman Island', y Catherine Corsini, quien estrenará 'La fracture'. Otros cineastas que compiten en Cannes 2021 incluyen a Wes Anderson, Paul Verhoeven, Sean Baker , Leos Carax y Apichatpong Weerasethakul. A diferencia de todos ellos, Ducournau compite por la Palma de Oro con solo su segundo trabajo como directora de largometraje.

Ducournau es uno de los nombres que ha empezado a tomar fuerza en un género asociado a cineastas masculinos, con cierta mezcla de vangardia y terror que en 'Titane' parece haber ampliado las miras. Aún no tiene una fecha de lanzamiento pero seguramente acaben rifándosela tras el previsible revuelo en el festival francés a juzgar por las sugerentes imágenes.