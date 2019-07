Tráiler de 'A Beautiful Day in the Neighorhood': Tom Hanks se convierte en el icono de la televisión Fred Rogers

Tom Hanks pronto estará de vuelta en nuestras pantallas. Es cierto que actualmente podemos escucharle dando voz a Woody en la estupenda 'Toy Story 4', pero hay que remontarse hasta 2017 para encontrar 'Los archivos del Pentágono', su último trabajo delante de las cámaras. Eso va a cambiar gracias a 'A Beautiful Day in the Neighorhood', la cual presenta ahora su tráiler.

Un gran referente en Estados Unidos

'A Beautiful Day in the Neighorhood' gira alrededor de Fred Rogers, un icono de la televisión norteamericana que estuvo durante al frente del programa 'MisteRogers' Neighborhood' desde 1968 hasta 2001, apenas dos años antes de su muerte.

Eso sí, la película toma como base el documental 'Won't You Be My Neighbor?', estrenado el año pasado y que consiguió un éxito sin precedentes en la taquilla de Estados Unidos. Tal fue su acogida que se convirtió en el documental biográfico más taquillero de la historia en ese país.

El otro motivo para esperar con ganas el estreno de 'A Beautiful Day in the Neighorhood' es que tras las cámaras está Marielle Heller, directora de '¿Podrás perdonarme algún día?', una de las mejores películas de 2018. Aquí tendrá que confirmar su talento en otra película sobre una persona real.

Matthew Rhys, a journalist. Chris Cooper, Susan Kelechi Watson, Enrico Colantoni, Maryann Plunkett, Tammy Blanchard, Wendy Makkena, Sakina Jaffrey, Carmen Cusack, Noah Harpster y Maddie Corman completan el reparto de 'A Beautiful Day in the Neighorhood'.

El estreno de 'A Beautiful Day in the Neighorhood' en Estados Unidos tendrá lugar el 22 de noviembre, el mismo día en el que debería llegar a los cines españoles.