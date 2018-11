Tráiler de 'After': la respuesta adolescente a 'Cincuenta sombras de Grey' que nació como fanfic de Harry Styles

Gustará más o menos, pero la saga 'Cincuenta sombras de Grey' fue un éxito indiscutible tanto en el mundo editorial como en la gran pantalla. La obra de E.L. James nació como fan fiction de 'Crepúsculo' y ahora nos llega 'After', la que podemos ver perfectamente con su respuesta adolescente y con unos orígenes similares. El tráiler invita aún más a hacer esa comparación.

Escrito por Anna Todd, 'After' nació como fan fiction de Harry Styles, uno de los integrantes de One Direction al que también pudimos ver en 'Dunkerque'. Su éxito fue tal que pronto firmó un acuerdo para publicar el inicio de una saga de cinco libros que cuenta la historia de Tessa, una joven que saca buenas notas y tiene un novio de toda la vida que ve cómo su vida cambia cuando conoce a un chico malo mayor que ella por el que no tarda en sentirse atraída.

Josephine Langford, la hermana de la protagonista de 'Por trece razones', y Hero Fiennes-Tiffin, sobrino de Ralph y Joseph Fiennes, son los grandes protagonistas de la ficción, pero en su caso tengo serias dudas de que su popularidad se dispare ni la cuarta parte de lo sucedido en el caso de Dakota Johnson y Jamie Dornan. El reparto se completa con la participación de otros intérpretes más conocidos por el público como Jennifer Beals, Peter Gallagher o Selma Blair.

La adaptación ha corrido a cargo de Susan McMartin, guionista televisiva que ha participado en series como 'Mom' o 'Dos hombres y medio', mientras que de la puesta en escena se ha ocupado Jenny Gage -'Lenny'-. Por mi parte no tengo muchas ganas de verla, pero aquellos que estén deseando que llegue ya a los cines todavía tendrán que esperar hasta el 12 de abril.