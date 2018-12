Tráiler de 'All Is True': Kenneth Branagh pasa de adaptar obras de Shakespeare a interpretar al mismísimo Shakespeare

Kenneth Branagh parece haber cumplido su gran sueño: convertirse en William Shakespeare. El actor y director británico ha demostrado su amor por la obra del dramaturgo con películas como 'Enrique V', 'Mucho ruido y pocas nueces' o 'Hamlet'. Ahora deja a un lado las adaptaciones y afronta el reto de dar vida al mismísimo Shakespeare en 'All Is True', cuyo tráiler acaba de llegar a Internet.

Sony Pictures Classics ha lanzado el adelanto y va a realizar un estreno limitado de la película el próximo 21 de diciembre, en Los Ángeles (por si te pilla cerca), para poder competir en la edición de los Óscar 2019. El tráiler no me ha cautivado aunque hay planos preciosos y tengo curiosidad por ver la interpretación de Branagh, que por cierto, se ha rodado de un par de actores extraordinarios...

Efectivamente, Judi Dench e Ian McKellen destacan junto a Branagh en el reparto de 'All Is True'. Branagh también dirige aunque el guion lo firma Ben Elton, que colaboró con el cineasta en 'Mucho ruido y pocas nueces'. Es el primer drama que escribe Elton, guionista de comedias para televisión como 'Los jóvenes', 'La víbora negra' o 'Ley y desorden' al lado de Rowan Atkinson, o más recientemente la parodia de Shakespeare 'Upstart Crow'. En cine ha escrito y dirigido 'Maybe Baby' (2000) y 'Three Summers' (2017), también inclinadas hacia el humor.

La historia de 'All Is True' nos lleva al año 1613, con William Shakespeare aclamado como el mejor escritor de su tiempo. Sin embargo, vuelve a Stratford para retirarse después del incendio del Globe Theater. Hundido por la muerte de su hijo, Hamnet, Shakespeare reflexiona sobre las relaciones rotas de su vida y emprende un viaje personal por encontrar la verdad...

Recordemos que Kenneth Branagh también ha llevado a cabo la adaptación de 'Artemis Fowl', un intento de franquicia juvenil de Disney, y prepara la secuela de 'Asesinato en el Orient Express': 'Muerte en el Nilo'.