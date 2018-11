Kenneth Branagh cierra el círculo: es William Shakespeare en la nueva apuesta de Sony para los Óscar 2019

Se suele decir aquello de que "los caminos del Señor son inescrutables", pero en el caso de Kenneth Branagh no es que haya demasiado espacio para la sorpresa. Porque, aunque el británico haya coqueteado con diferentes géneros y registros, a lo largo de sus tres décadas en activo tras las cámaras, siempre será asociado a la obra de William Shakespeare —hasta en la abominable 'Thor' hay brochazos de la obra del dramaturgo—.

Para no romper con esta tónica, el señor Branagh volverá a los terrenos Shakespearianos en 'All is True', su nuevo largometraje en el que, además de dirigir, ejercerá como protagonista poniéndose en la mismísima piel del Bardo. Pero mucho ojo, porque estará escudado por por un veterano y estelar reparto destinado a rascar algún galardón en la próxima temporada de premios.

Nada más y nada menos que Sir Ian McKellen y Judi Dench serán los encargados de acompañar al irlandés, dando vida al Conde de Southampton y a Anne Hathaway —esposa de William Shakespeare— respectivamente en un relato escrito por Ben Elton —'Mucho ruido y pocas nueces'— que girará en torno al convulso matrimonio y a su relación tras la muerte de su hijo único Hamnet.

No será la primera vez que Dench y McKellen interpreten roles en una adaptación de Shakespeare. La actriz ya ha colaborado con Branagh en 'Hamlet' y 'Enrique V' y, entre otras producciones, participó como Lady Macbeth en la TV Movie de la Royal Shakespeare Company, donde compartió cartel con un McKellen encargado del papel protagonista.

Sabiendo esto, no es de extrañar que en Sony Pictures, con la mirada puesta en la ceremonia de entrega de los Óscar 2019, se hayan hecho con los derechos de distribución del filme, teniendo planeado un estreno limitado durante una semana en Estados Unidos antes de que acabe el año para poder optar a las preciadas estatuillas. El resto de mortales deberemos esperar a 2019 para poder disfrutarla.