Tráiler de 'City of Lies': Johnny Depp y Forest Whitaker investigan los asesinatos de Tupac y Biggie

"Un asesinato como ese sólo queda sin resolver porque la policía no quiere resolverlo."

Aquí tenemos el tráiler de 'City of Lies', un thriller protagonizado por Johnny Depp y Forest Whittaker que gira en torno a las muertes de Tupac Shakur y Biggie Smalls. Es un adelanto extenso, de los que enseñan demasiado, pero consigue presentar una interesante propuesta. Parece que los protagonistas, capaces de lo mejor y lo peor, se han tomado en serio este trabajo.

No obstante, la puesta en escena corre a cargo de Brad Furman, director de 'El inocente' ('The Lincoln Lawyer'), 'Runner Runner' e 'Infiltrado' ('The Infiltrator'), por lo que no espero demasiado de su nuevo film. El reparto se completa con Shea Whigham, Neil Brown Jr., Rockmond Dunbar, Xander Berkeley, Melanie Benz y Louis Herthum, entre otros.

'City of Lies' se centra en el asesinato de The Notorious B.I.G. poco después de la muerte de Tupac. Un detective de la polícía de Los Ángeles, Russell Poole (Johnny Depp), ha pasado años intentando resolver su mayor caso, pero después de dos décadas, la investigación sigue abierta. "Jack" Jackson (Forest Whitaker), un reportero desesperado por salvar su reputación y su carrera, intenta averiguar la verdad.

Los dos hombres forman equipo y descubren una enmarañada red de corrupción y mentiras. Incansables en su búsqueda, Russell y Jack amenazan con revelar una conspiración que afecta a la fundación del departamento de policía e incluso de toda la ciudad...

La película se basa en el libro de no ficción 'LAbyrinth' escrito por Randall Sullivan; el guion lo firma Christian Contreras, más activo como actor. El estreno está fijado para el 7 de septiembre en Estados Unidos. De momento no hay fecha para España.