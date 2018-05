El tráiler de 'Climax', la nueva provocación de Gaspar Noé, promete una fiesta repleta de sexo y violencia

El cine del realizador Gaspar Noé lleva años tan íntimamente asociado a la provocación que cuesta pensar en que cualquiera de sus nuevos trabajos no acabe desatando la polémica de una forma u otra. Ahora presenta 'Climax', una cinta que se ha podido ver durante la actual edición del Festival de Cannes y cuyo tráiler finalmente ha aparecido online.

El director de títulos como 'Irreversible' o 'Love' nos transporta a mediados de los años 90 para contarnos las historia de un grupo de bailarines veinteañeros que se reúne en un antiguo colegio durante tres días para practicar su nueva obra. En un momento dado celebran una fiesta en la que toman sangría que alguien ha adulterado que da degenera en una noche repleta de sexo y violencia.

Noé rodó 'Climax' en apenas dos semanas contando para ello con un reparto encabezado por bailarines desconocidos que realizan aquí su debut en la gran pantalla. La única excepción es la presencia de Sofia Boutella, la secuaz de Samuel L. Jackson en 'Kingsman: Servicio secreto' ('Kingsman: The Secret Service') y a la que pronto también podremos ver en la adaptación de 'Fahrenheit 451' que ha hecho HBO.

Ahora tendremos que tener paciencia hasta poder verla, pues su llegada a los cines franceses no está prevista hasta el próximo 19 de septiembre. En España tendremos suerte si llega a estrenarse antes de 2019, aunque no me sorprendería que formase parte de la parrilla del próximo Festival de Sitges, que ya pasó con 'Love'.