Tráiler de 'The Cloverfield Paradox': Netflix sorprende a todos estrenando hoy mismo la tercera entrega de la saga

Hace varias semanas que se venía hablando de la posibilidad de que Netflix se hiciese con la tercera entrega de la saga Cloverfield. Nada terminaba de concretarse, pero es que la compañía estaba preparando una enorme sorpresa con la que aprovecharse del enorme tirón de la Superbowl: va a estrenar hoy mismo 'The Cloverfield Paradox' tras la finalización del partido y ya podemos ver el breve tráiler que ha lanzado para confirmarlo.

Anteriormente conocida como 'God Particle', 'The Cloverfield Paradox' nos llevará a un futuro cercano en el que un grupo internacional de astronautas en una estación espacial están intentando solucionar una enorme crisis energética en la Tierra. El problema es que el experimento que llevan a cabo tiene un resultado inesperado y provoca que acaben aislados y luchando por sobrevivir.

Protagonizada por David Oyelowo, John Ortiz, Elizabeth Debicki, Gugu Mbatha-Raw, Chris O’Dowd, Zhang Ziyi y Daniel Bruhl, estaba previsto inicialmente que 'The Cloverfield Paradox' llegase a los cines de mano de Paramount. Sin embargo, Netflix ha adquirido los derechos, asegurando directamente beneficios a Paramount sin que ésta tenga que esforzarse en hacer nada más.

No es la primera vez que Netflix y Paramount llegan a un acuerdo inusual, pues en diciembre se confirmaba que la primera iba a distribuir en exclusiva 'Annihilation', el nuevo trabajo de Alex Garland tras la aclamada 'Ex Machina', en la práctica totalidad de mercados internacionales. No os extrañe que vuelva a suceder y que un caso como el de esta película dirigida por Julius Onah -'The Girl is in Trouble'- acabe siendo el inicio de una revolución en el mundo del cine impulsada por Netflix.

Ahora solamente nos queda sacar tiempo para comprobar si es mejor o peor que 'Monstruoso' ('Cloverfield') y 'Calle Cloverfield 10' (’10 Cloverfield Lane’)