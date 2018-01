La nueva secuela del universo 'Cloverfield' vuelve a retrasar su fecha de estreno

La nueva secuela del universo 'Cloverfield', es decir la nueva secuela de 'Monstruoso' (Cloverfield, 2007), iba a tener por nombre provisional 'God Particle', se iba a estrenar el próximo mes de febrero, en este 2018, pero ahora parece ser que la siguiente entrega de la franquicia secreta de ciencia ficción y terror llegará en abril de 2018.

La que ahora conocemos como 'Untitled Cloverfield Movie', ha visto su fecha de lanzamiento retrasada una vez más, lo que rompe un poco las intenciones de Paramount y Bad Robot para producir una entrega cada año. La película, programada para seguir a la secuela sorpresa 'Calle CLoverfield 10' (10 Cloverfield Lane,2016) fue anunciada primero para el 24 de febrero de 2017, pero al parecer la producción sufrió algunos retoques supervisados ​​por JJ Abrams, y se trasladó al 17 de octubre de 2017. Luego, una vez más, al 2 de febrero de 2018. Antes de vacaciones todavía seguía esa fecha.

In case you were wondering (because I was), that UNTITLED CLOVERFIELD MOVIE is still opening on February 2. This info is as of 12/19, but it's still not officially being called GOD PARTICLE, so... new title? pic.twitter.com/FMjQ1E0BBL