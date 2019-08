Tráiler de 'Dickinson': Hailee Steinfeld da vida a la versión más malota de la poeta en la serie de Apple

Apple va desgranando sus primeros estrenos para su plataforma Apple TV+ y tras ver los adelantos de 'For All Mankind' y 'The Morning Show', cambiamos de tercio a la comedia con 'Dickinson', que presenta la versión más rebelde de la joven escritora estadounidense.

Emily Dickinson y "noches salvajes"

Descrita como una historia de madurez, Alena Smith ('The Affair') crea y escribe una comedia en la que veremos las dudas, rebeliones y anhelos propios de la juventud de Emily Dickinson, célebre poeta norteamericana que es interpretada por Hailee Steinfeld ('Valor de Ley').

Ya el tráiler nos deja claro que no nos vamos a encontrar con el típico drama de época de mozas encorsetadas suspirando, sino con una "toma" más contemporánea e incluso anacrónico porque... bueno, me imagino que porque estamos en el siglo XXI y estas cosas deben molar.

En el reparto de 'Dickinson' nos encontramos a Jane Krakowski, Toby Huss, Anna Baryshnikov, Ella Hunt y Adrian Enscoe entre otros. No sé qué pensar sobre esta serie, ya que lo que han mostrado no es nada excesivamente llamativo y, desde luego, como seriéfilo no me han captado.