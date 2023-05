El tráiler de 'Gran Turismo' es digno de pole: Neill Blomkamp convierte el videojuego de Sony en un drama deportivo de manual

He de reconocer que cuando se anunció que la gente de Sony Pictures había dado luz verde a una película basada en el ya legendario simulador de conducción 'Gran Turismo' no pude más que arquear una ceja y expresar una desconfianza que no logró disipar el teaser. Hoy, después de ver el primer tráiler del largometraje —que tienes sobre estas líneas—, me veo en la obligación de tragarme mis palabras, porque la cosa no pinta nada mal.

Drama deportivo 101

A juzgar por el avance, pocas dudas hay de que esta 'Gran Turismo' volverá a poner sobre la mesa los tópicos y clichés de los dramas deportivos automovilísticos, con el típico arco del aspirante con todas las de perder que termina triunfando en un mundo al que no pertenece; pero todo parece indicar que la cinta cuenta con una inesperada arma secreta: la realización de Neill Blomkamp.

El cineasta sudafricano, responsable de títulos como 'District 9', 'Elysium' o 'Chappie' y conocido por su gusto por la tecnología y los efectos visuales parece haber puesto toda su energía en ofrecer un espectáculo a la altura, y en apenas un par de minutos hemos podido ver un buen puñado de planos realmente impresionantes que apuntan a una experiencia digna de la gran pantalla.

El reparto de 'Gran Turismo' está a la altura de las circunstancias, compuesto por nombres como David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madewke, Darren Barnet o Djimon Hounsou; un puñado de estrellas que llegarán a nuestras salas de cine el próximo 11 de agosto. Mientras esperamos al estreno, os dejo con su breve sinopsis oficial.

"Basada en la historia real de Jann Mardenborough, la película narra la historia de un joven jugador de Gran Turismo que, gracias a sus habilidades con los videojuegos, gana una serie de competiciones de Nissan para convertirse en un piloto de carreras profesional".

