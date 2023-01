La gran adaptación de un videojuego en 2023 podría no ser 'The Last of Us': vertiginoso tráiler de 'Gran Turismo' con David Harbour y Orlando Bloom

Durante el evento de prensa de Sony en CES 2023, se ha revelado el primer metraje de la adaptación cinematográfica de acción real de su popular franquicia de videojuegos 'Gran Turismo'. Dirigida por Neill Blomkamp, en su regreso al cine tras la fallida 'Demonic', la película está protagonizada por Orlando Bloom y David Harbour y se basa "en la inspiradora historia real de un sueño imposible".

El videojuego de simulación de carreras debutó en 1997, cuenta con ocho entregas y su adaptación fue anunciada en mayo de 2022. A pesar de sus grandes estrellas, el protagonista es Archie Madekwe, quien interpretará a Jann Mardenborough, un piloto de carreras profesional británico que fue el ganador más joven de la competencia Nissan GT Academy, y la adaptación contará su historia que comenzó jugando videojuegos de coches.

El director de ciencia ficción Neill Blomkamp discutió las ventajas de rodar la película con cámaras Sony Venice 2 con el sistema de extensión Rialto, lo que les permitió colocar cámaras con resolución IMAX en espacios my pequeños. Un ejemplo citado fue el prototipo de automóvil de Le Mans, que tiene áreas de cabina muy pequeñas. El sistema también permitió a Blomkamp recrear ángulos populares del videojuego, como la vista en tercera persona desde detrás del vehículo y las famosas tomas de la parrilla.

That’s a wrap on 7 weeks filming around the world on the fastest film ever made. The GranTurismo movie. From +35 degrees to -5 my incredible @Nissan GTR camera car performed faultlessly. We broke new grounds on how to film race cars actually racing. Incredible journey. pic.twitter.com/8K3mtBVcO9