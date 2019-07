Tráiler de 'Jojo Rabbit': Taika Waititi es Hitler en la nueva comedia del director de 'Thor: Ragnarok'

Cuando aún está dando que hablar el calendario de la Fase 4 de Marvel, incluyendo la versión femenina de Thor que va a realizar Taika Waititi, nos llega el divertido tráiler de 'Jojo Rabbit', la nueva película del actor y director neozelandés. El responsable de 'Thor Ragnarok' vuelve con una comedia negra de presupuesto mucho más modesto, en la línea de sus primeros trabajos.

Waititi se convierte en Hitler

'Jojo Rabbit' es, según el vídeo de adelanto, una "fábula anti-odio". La historia está ambientada en la Alemania nazi y se centra en un solitario chico (Roman Griffin Davis) que vive con su madre (Scarlett Johansson) y cuyo amigo imaginario es una cómica versión de Adolf Hitler (encarnado por el propio Waititi). Curiosamente, ayer también veíamos al dictador en el tráiler del final de 'Preacher'.

El joven protagonista empieza a tener problemas con la ideología nacionalista cuando la madre decide esconder en su casa a una chica judía, de la que se enamora (Thomasin McKenzie, el gran descubrimiento de 'Leave No Trace'). Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant y Alfie Allen completan el reparto de la película, basada en el libro 'Caging Skies' de Christine Leunens.

'Jojo Rabbit' se estrena en los cines de Estados Unidos el 18 de octubre aunque en países como España no podremos verla tan pronto: aquí nos llega el 24 de enero. Ya que estamos con Taika Waititi, aprovecho para volver a recomendar la maravillosa 'Hunt for the Wilderpeople' y la serie 'Lo que hacemos en las sombras', basada en el film homónimo que hizo Waititi con el no menos ingenioso Jemaine Clement.