Tráiler de 'Kung Fu Panda: The Paws of Destiny', la serie de Amazon en la que Po ya ejerce como Maestro

La trilogía 'Kung Fu Panda' recaudó más de 1.800 millones durante su paso por cines, pero parece que por el momento no existen planes para realizar una cuarta entrega. Eso sí, en Dreamworks han encontrado la forma de seguir exprimiendo la popularidad de Po y aquí os traemos una prueba de ello, ya que Amazon acaba de lanzar el tráiler de la serie 'Kung Fu Panda: The Paws of Destiny'.

La acción de la serie transcurre después de 'Kung Fu Panda 3' y nos cuenta cómo cambia la vida del Maestro Po cuando cinco pequeños panda absorben accidentalmente los poderes de unos antiguos guerreros de kung fu. Tampoco hace falta mucho más para sacar adelante una suerte de secuela televisiva que dudo mucho que se vayan a trabajar tanto como las películas.

Por ahora, 'Kung Fu Panda: The Paws of Destiny' consta de una temporada de 13 episodios que busca tener un tono similar a las tres aventuras previas de Po en la gran pantalla. Conviene recordar que no se trata de la primera serie de televisión de la franquicia, pues ya en 2011 se estrenó 'Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness' con Mick Wingert prestando su voz en la versión original a Po, tarea que también realiza en la que aquí nos ocupa.

Amazon Prime estrenará la primera temporada de 'Kung Fu Panda: The Paws of Destiny' el próximo 16 de noviembre.