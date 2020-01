Tráiler de 'Locke & Key': la nueva serie fantástica de Netflix clava la estética del cómic de Joe Hill

'Locke & Key' es la colección de novelas gráficas escritas por Joe Hill e ilustradas por Gabriel Rodríguez en la casa de cómics IDW. Después de muchos años, por fin hay un tráiler para adaptación en forma de serie de televisión que se estrena en Netflix el 7 de febrero. Una fecha que tranquiliza a sus fans tras ver cómo diferentes pilotos de la mano de FOX o Hulu, no llegaron a nada.

Tras un episodio dirigido por Andy Muschietti y rechazado por Hulu, el proyecto se reinventa en Netflix llevado por Carlton Cuse ('Bates Motel') y Meredith Averill ('La maldición de Hill House'), planteada como un misterio de fantasía oscura que explora el amor, la pérdida y los lazos familiares. 'Locke & Key' está protagonizada por Darby Stanchfield en el papel de Nina Locke, Jackson Robert Scott como Bode Locke, Connor Jessup como Tyler Locke, Emilia Jones como Kinsey Locke, Bill Heck como Rendell Locke, Laysla De Oliveira como Dodge, Thomas Mitchell Barnet como Sam Lesser, Griffin Gluck como Gabe, y Coby Bird como Rufus Whedon.

En la sinopsis oficial de 'Locke and Key' se detalla que "tras el asesinato de su padre en unas circunstancias misteriosas, los tres hermanos Locke y su madre se mudan a una casa ancestral, Keyhouse, en la que pronto descubrirán que está lleno de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre. A medida que los niños Locke exploran las diferentes llaves y sus poderes únicos, un misterioso demonio despierta y no se detendrá ante nada para robar las llaves". Este es el tráiler de 2011, de la versión que no se llegó a estrenar.

Los productores ejecutivos de 'Locke & Key' son Carlton Cuse, Meredith Averill, Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall con Lydia Antoni y Ted Adams para IDW, Lindsey Springer para Genre Arts, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert y Rick Jacobs para Circle of Confusion, Tim Southam, John Weber y Frank Siracusa para Take 5. El cómic goza de una gran popularidad y su narrativa a base de saltos en el tiempo, flashbacks con el que está escrito prometen algo, a priori original.