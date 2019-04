Tráiler de 'Ni No Kuni': la película basada en la saga de videojuegos desprende toda la esencia del Studio Ghibli

Por norma general, cada vez que se anuncia una adaptación de un videojuego a la gran pantalla, la noticia suele recibirse con sudores fríos, bastante desencanto y los temores a otro batacazo como los muchos otros que hemos padecido hasta la fecha. Pero esta vez, y sin que sirva de precedente, haremos una excepción.

El pasado mes de febrero se conoció la buena nueva de que Warner Bros. y la desarrolladora de videojuegos nipona Level-5 —creadores de, entre otras, franquicias como 'Profesor Layton' o 'Yo-kai Watch'— estaban manos a la obra dando forma a un largometraje basado en el fantástico universo 'Ni No Kuni': la celebrada saga de RPGs que contó con la magia del Studio Ghibli en las secuencias animadas de 'Wrath of the White Witch'.

Pues bien, hoy hemos podido echar un primer vistazo al largometraje de 'Ni No Kuni', producido por Oriental Light and Magic y Level-5, en un breve tráiler que desprende toda la magia y esencia propia de la casa Ghibli; algo que era de esperar, porque en el asiento de director se encuentra Yoshiyuki Momose, antiguo animador de la factoría de sueños de Hayao Miyazaki.

'Ni No Kuni' no trasladará la historia de ninguno de los videojuegos publicados hasta la fecha, sino que aprovechará su rico universo para contar el periplo de los amigos Yu y Haru a través del mismo. Se estrenará en Japón este verano, aunque en occidente tendremos que armarnos de paciencia ya que aún no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento.