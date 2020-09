Tráiler de 'La Revolución': Netflix reimagina en clave de terror la Revolución francesa en su nueva serie

Me encanta cuando me aparecen de la nada tráilers de series que no tenía localizadas y me captan desde el primer fotograma. Es el caso de 'La Revolución' ('La Révolution'), la nueva serie francesa de Netflix que nos sumerge en aquel famoso verano de 1789... pero de otra manera. Más sangrienta y con un poco de terror.

Netflix ha lanzado el tráiler oficial de la serie, con fecha de estreno programada para el 16 de octubre. En ella se nos ofrece una reimaginación de la Revolución francesa en clave algo fantástica: con la aparición de una misteriosa enfermedad que vuelve azul la sangre de los nobles y les infunde instintos asesinos para acabar con el pueblo.

Algo que deberá investigar el futuro inventor de la guillotina en una serie que promete darnos una buena dosis de acción, política, aristocracia y un poco de terror. Aurélien Molas, joven guionista detrás de 'Une Île' entre otras producciones francófonas, crea y escribe esta serie.

En el reparto de 'La Revolución' nos encontramos con Marilou Aussilloux, Coline Beal, Mamadou Doumbia, Amir El Kacem, Lionel Erdogan, Julien Frison, Laurent Lucas y Gaia Weiss, entre otros.