El tráiler de la temporada 2 de 'American Vandal' presenta un nuevo caso escatológico: ¿quién es el ladrón del truño?

'American Vandal' fue, en su momento, una de las grandes sorpresas de 2017. Sorpresa porque no te esperabas que bajo esa apariencia de comedia tonta adolescente se iba a esconder una perfecta sátira del género de documentales de crímenes y una acertada visión sobre la cultura de instituto.

Ya fue toda una alegría que en Netflix decidieran renovar por una segunda temporada la serie, pero poco sabíamos de estos nuevos episodios... hasta ahora. La plataforma ha lanzado un magnífico tráiler dedicado a desvelar tanto la fecha de estreno como la sinopsis de estos nuevos episodios.

Así vemos como Peter (Tyler Alvarez) y Sam (Griffin Gluck) tienen nueva investigación: la de averiguar quién es el Turd Burglar (que podríamos traducir como "ladrón del truño"), el bromista que está llevando las bromas con mierda y heces hasta niveles estratosféricos en una escuela católica.

La temporada 2 de 'American Vandal' se estrenará el 14 de septiembre y contará en el reparto con Travis Tope, Taylor Dearden, Melvin Gregg y DeRon Horton. Tony Yacenda, Dan Perrault y el showrunner Dan Lagana serán los encargados de llevarnos por las implicaciones de otro extraño y escatológico caso.

He de reconocer que no sabía cuánto echaba de menos 'American Vandal' hasta que no he visto el tráiler y he vuelto a recordar lo que disfruté con el caso de las pintadas. Este nuevo caso pinta bastante interesante y me gustaría ver cómo se implican Peter y Sam en un documental sobre algo de lo que no tienen nada que ver.