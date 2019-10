El tráiler de la temporada 4 de 'The Expanse' promete un ambicioso regreso en su salto a Amazon

La New York Comic-Con nos ha traído varias jugosas novedades para los amantes de la pequeña pantalla. Hace unas horas os hablábamos de la renovación de 'The Walking Dead' y el primer adelanto de su nuevo spin-off y ahora es el turno de destacar el tráiler de la temporada 4 de 'The Expanse', la primera de la serie en Amazon.

Amazon ha apurado bastante antes de lanzar este avance inicial de la temporada 4, ya que su estreno está previsto para el próximo 13 de diciembre. Imagino que durante las próximas semanas avivará aún más su campaña promocional para intentar ampliar el número de seguidores de 'The Expanse'.

Amazon apuesta con fuerza por 'The Expanse'

Eso sí, Amazon ya ha demostrado una gran confianza en la serie, pues además de rescatarla de lo que parecía una muerte segura, también la ha renovado por una quinta temporada sin tan siquiera saber cómo funcionaba la anterior. Un buen golpe encima de la mesa para tranquilizar a los seguidores de 'The Expanse'.

La temporada 4 de 'The Expanse' promete ser la más ambiciosa hasta la fecha. Amazon se puede permitir gastar mucho más dinero en ella de lo que hacía Syfy y si había algo que le faltaba a la serie era precisamente eso: más medios para explorar su inmenso potencial aún más a fondo.

En estos nuevos 10 episodios veremos como los protagonistas exploran la expansión del universo para investigar así planetas con características similares a los de la Tierra. El problema es que hay más partes que desean hacerse con el control de esos nuevos territorios y las fricciones no tardarán en llegar...