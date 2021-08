El tráiler de 'The King's Man: la primera misión' sin censura nos muestra la sangrienta génesis de la organización secreta

'The King's Man: la primera misión' está a un paso de convertirse en la película que más vueltas ha dado para estrenarse de la pandemia. La esperada precuela en la Primera Guerra Mundial de las películas de 'Kingsman' de Matthew Vaughn se iba a estrenar en 2019, pero su destino, si nada cambia, es aparecer en diciembre de 2021. La buena noticia es que hay un nuevo avance "Red Band" que enseña la violencia que nos vamos a encontrar.

Cabezas rodando, palabrotas y un cambio en la dinámica de Harry-Eggsy de las películas principales para centrarse en el Oxford de Ralph Fiennes y su hijo Conrad, interpretado por la estrella de Beach Rats, Harris Dickinson. Asociados con Gemma Arterton y Djimon Hounsou para luchar contra el Rasputin de Rhys Ifans.

El director Matthew Vaughn expicó a ET en 2019:

"Es más seria, pero no aburrido. Con el debido respeto a las películas ganadoras del Oscar de los últimos 10 años, no muchas de ellas son películas grandes y épicas que quieras ver. De nuevo. Piensas, 'Gran película. Ya la ví'. Cuando era niño, ya fuera 'Lawrence de Arabia', 'Doctor Zhivago', 'French Connectio'n, esta película llamada 'El hombre que pudo reinar', eran grandes epopeyas, que eran películas de verdad pero no aburridas. Eran aventuras pero tenían corazón y romance. Es hora de traer de vuelta ese género a una audiencia moderna. Extrañamente, cuanto más anticuado hemos querido ser, más fresco se siente".