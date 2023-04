Por qué el tráiler de 'The Marvels' es también una respuesta a los que odiaron 'Capitana Marvel': la clave está en una canción de Beastie Boys

Ayer Marvel estrenó con una antelación inusual uno de los proyectos que pueden determinar por completo su futuro y el de su Fase 5, que no ha empezado de la mejor manera. Esa es 'The Marvels', un crossover de secuelas con tres personajes de dimensiones cósmicas: Capitana Marvel, Ms. Marvel y Monica Rambeau, que tuvo su debida introducción en 'Bruja Escarlata y Visión' .

Las tres superheroínas tendrán la continuación de sus aventuras en este proyecto dirigido por Nia DaCosta (directora de la última 'Candyman'), que en su primer tráiler presenta una especie de 'Viernes loco' con poderes y aventuras por el espacio. El avance presenta muchas de las características habituales de los tráilers de Marvel, incluyendo una canción popular llamativa que en este caso es 'Interstellar' de los Beastie Boys. Aunque en esta ocasión parece haber unas segundas intenciones con esta canción que no se le han escapado a los aficionados, que hablan de una respuesta directa hacia la ola de odio dirigida contra la Capitana Marvel.

El espacio no es cosa de risa

'Intergallactic' es una de las mejores y más populares canciones de Beastie Boys. Lanzada como single de su disco Hello Nasty en 1998 y con un icónico vídeo dirigido por Adam Yauch, el tema mete el particular sentido del humor del grupo en el terreno de la ciencia ficción espacial. Tiene todo el sentido del mundo que una pieza tan desenfada con esta temática sea colocada para anticipar una aventura intergaláctica que va a tener sus dosis de humor, además de que el trío de hip hop procede de Brooklyn al igual que la directora.

Sin embargo, no parece casual que en dicho tráiler suene la primera estrofa de Mike D, que empieza diciendo "Don't you tell me to smile" ("no me digas que sonría"). No pocos lo han interpretado como una referencia directa a aquellos fans tóxicos que respondieron negativamente a Brie Larson como Carol Danvers, dirigiendo muchas de sus críticas a aspectos tan absurdos y superfluos como que el personaje no sonríe.

Mucha de la respuesta negativa a 'Capitana Marvel' fue un caso de juntarse el hambre con las ganas de comer. Esta fue la primera película del Universo Marvel que iba protagonizar una mujer en solitario, algo de lo que se enorgulleció bastante y trató de celebrarlo. La parte misógina del fandom se tomó como un ataque que hubiera una superheroína después de 17 películas con protagonismo masculino de manera exclusiva o mayoritaria. A eso hay que sumar la ola de odio lanzada contra la propia Larson, feminista declarada que ha denunciado en varias ocasiones tendencias machistas en la industria.

La demanda de una sonrisa por parte del personaje de Larson es una de las muestras más suaves de los exabruptos misóginos a los que se tuvo que enfrentar desde el estreno de la película en 2018. Era lo suficientemente absurdo para responder con gracia a los trolls con montajes de otros héroes marvelitas sonriendo en sus películas. Cinco años más tarde, Marvel parece anticiparse a otra rasgada de vestiduras por tener no una, sino tres heroínas protagonizando una película que va a explorar el lado más cósmico de su universo, empleando tanto un icónico tema de hip hop como enfatizando un tono más lúdico y ligero con el tráiler.

Podría ser mera casualidad, pero la parte del fandom posicionada a favor de Larson y de la inclusión en general ha decidido abrazar la posibilidad de un subtexto contra los trolls machistas. "Si fue intencionado, está francamente bien" es sólo uno de los múltiples comentarios dando el visto bueno a la interpretación, y podemos esperar que estén ahí el primer día cuando 'The Marvels' finalmente se estrene el 10 de noviembre. Mientras tanto, no es mala idea quitarle el polvo al Hello Nasty de los Beastie Boys, o deleitarse con su muy recomendable documental-especial en Apple TV+.

En Espinof | Todas las películas y series de Marvel que llegan en 2023