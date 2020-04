'La historia de los Beastie Boys': Apple Tv triunfa con la magistral puesta en escena de Spike Jonze de las memorias de la banda

Durante 25 años, Beastie Boys marcaron el camino a seguir, tanto humano como musical, de millones de fans en todo el mundo. Desde 'Licensed to Ill' hasta 'Hot Sauce Committee Part Two', los tres de Brooklyn no dejaron de rimar y de pasarlo bien hasta que la fatalidad se cruzó en su camino. Ahora, con la ayuda de Spike Jonze, Mike Diamond y Adam Horovitz comparten la historia de la mítica banda y de sus 40 años de amistad, haciendo de su imponente libro biográfico del año pasado una maravillosa historia oral: 'La historia de los Beastie Boys'.

El último concierto

No, 'La historia de los Beastie Boys' no es un último concierto con el que cubrir los gastos de una vida de excesos. Tampoco lo fue su imponente libro, publicado a mediados del año pasado. Las memorias de esta gente son necesarias, son un relato apasionante de caídas, ascensos, anécdotas y experimentación musical y personal y reinvenciones constantes. Por eso, este show, orquestado por Spike Jonze, es un viaje emocional, musical y vital en torno a más de tres décadas de cultura popular.

Registrado durante la semana de llenos absolutos en el The King’s Theatre de Brooklyn, este documental - charla - confesión, es uno de los más arrebatadores estrenos del año. Con él, Apple Tv, que hasta el momento parece estar en un segundo plano en la conquista del streaming, se marca un tanto importante a la hora de poner las cartas sobre la mesa.

Durante dos horas, Mike D y Ad-Rock repasan la historia de amistad, punk, rap y mansiones con piscinas con puentes a una audiencia entregada. Apoyados en una pantalla gigantesca y en los teleprompters que maneja el propio Jonze, esta historia no necesita rimas para conquistar al espectador. Un espectador que, por supuesto, disfrutará más del asunto si al menos conoce a la banda en cuestión, aunque no se exige conocimiento previo alguno. Bienvenidos al apasionante mundo de los b-boys.

Honestidad brutal

Horovitz y Diamond repasan sus inicios desde la adolescencia, cuando se conocieron entre conciertos de Bad Brains o de los Misfits, aunque en realidad puede que no fuera del todo así puesto que la distorsión de los recuerdos es voluntaria, pero también sincera. Los dos miembros se disculpan cuando toca, pidiendo perdón con nombres y apellidos, pero tampoco se vuelven locos con el drama. Y, en efecto, hablan de 'Girls'.

Llama la atención poderosamente (en realidad no) algunos nombres detrás del escenario. Jonah Hill es uno de los productores del espectáculo y Bill Hader se encarga de sonorizar el "Crazy Shit" que será gag recurrente durante dos horas, pero también se agradece que después de la emoción de la última historia (ma-gis-tral el empleo de los títulos de los capítulos de la historia oral) tengamos tiempo para respirar con unos créditos finales donde se encuentra alguna que otra sorpresa.

Solo Spike Jonze, compañero de fechorías de la banda y realizador (por ejemplo) del videoclip de 'Sabotage' estaba capacitado para, a estas alturas de la vida, ofrecer una autopsia tan certera, humilde y amable. Una historia que desprende en dos horas el mismo buen rollo que estos chicos han transmitido durante toda la vida y a los que solamente podemos ovacionar en pie tras ofrecernos su corazón en bandeja de plata