Tráiler de 'The New Pope': HBO devuelve a Jude Law al Vaticano en la continuación del éxito de Paolo Sorrentino

HBO ha estrenado un nuevo tráiler de 'The New Pope', un spin off de su éxito 'The Young Pope', protagonizado por Jude Law como Pío XIII, también conocido como Lenny Belardo, el primer Papa estadounidense en la historia.

Papas no hay más que dos

El director italiano Paolo Sorrentino regresa junto a su protagonista para dirigir los nueve episodios de la nueva temporada. La serie está escrita por Sorrentino, Umberto Contarello y Stefano Bises, y será la segunda serie del realizador ambientada en el mundo del papado moderno.

Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi repiten sus papeles. A ellos se une John Malkovich como el supuesto sucesor de Lenny. También se unen al elenco Sharon Stone y Marilyn Manson.

'The New Pope' ya recibió buenas críticas en su estreno en septiembre en el Festival de Cine de Venecia, donde se afirmaba que "es igual de rica, deslumbrante y gloriosamente enigmática. Proporciona otra inmersión profunda en el mundo oculto de la Ciudad del Vaticano, maravillándose de su mística con fervor agnóstico".

Su primer tráiler se volvió viral a principios de este año por las tomas provocativas de Jude Law paseando por la playa dentro de un ajustado bañador. 'The Young Pope' le valió a Law una nominación en los Globos de Oro 2018 al Mejor Actor en una Serie Limitada.

'The New Pope' de HBO peleará con 'Los dos papas' de Netflix, otra mirada irreverente al papado a través de los ojos de Jonathan Pryce y Anthony Hopkins Ya veremos si en el mundo del streaming hay sitio para tanto papa.