Tráiler de 'The Politician': la primera serie de Ryan Murphy para Netflix promete una visión del instituto muy diferente a 'Glee'

Netflix ha cerrado varios acuerdos multimillonarios con algunos de los creadores televisivos más importantes de nuestro tiempo. El último fue con Dan Weiss y David Benioff, el dúo detrás de 'Juego de Tronos', pero hace ya tiempo que concretaron otro con Ryan Murphy que ahora presenta sus primeros frutos: aquí tenemos el tráiler de 'The Politician'.

Con el estreno de la primera temporada a la vuelta de la esquina -hace tiempo que está confirmado su lanzamiento para el 27 de septiembre-, 'The Politician' nos presenta ahora la primera campaña política a la que tendrá que hacer frente su protagonista. Su sueño es ser presidente de Estados Unidos, pero por ahora tendrá que conformarse con sobrevivir al instituto.

Del mismo trío detrás de 'Glee' y 'Scream Queens'

Creada por Murphy junto a Brad Falchuck e Ian Brennan, el mismo trío detrás de 'Glee' y 'Scream Queens', 'The Politician' promete ser uno de los platos fuertes de Netflix en lo que queda de 2019. Además, a la compañía le interesa promocionarlo a lo grande para que empiece a compensar los 300 millones de dólares que le pagaron.

Al frente del reparto de 'The Politician' tenemos a Ben Platt, joven actor más conocido por su participación en populares musicales de Broadway como 'The Book of Mormon' o 'Dear Evan Hansen'. Junto a él veremos a intérpretes de la talla de Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Bob Balaban, Bete Midler, Dylan McDermott o January Jones.