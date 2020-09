Tráiler de 'Your Honor': Bryan Cranston es un juez que encubre el crimen de su hijo en su nueva miniserie

La cadena estadounidense Showtime ha lanzado el tráiler oficial de 'Your Honor', su nueva miniserie. Diez episodios en los que seguimos la historia de Michael Desiato, un respetado juez de Nueva Orleans cuya vida da un vuelco cuando su hijo atropella y mata a una persona.

La cosa se complica cuando resulta que esa persona es hija de Jimmy Baxter, la cabeza de una de las familias criminales más importantes de la ciudad. El juez, interpretado por Bryan Cranston ('Breaking Bad'), entra en una dinámica de encubrimiento y mentiras arriesgadas que pueden acabar tanto con su honor y reputación como con su vida y la de su hijo.

Señoría coraje

'Your Honor' está comuesta por diez episodios escritos por Peter Moffat, dramaturgo detrás de 'Criminal Justice' (la serie que adapta 'The Night Of'), quien adapta y regenta este drama criminal de origen israelí. Está basada en 'Kvodo', creada por Ron Ninio y Shlomo Mashiach.

El reparto tiene su aquel: acompañando a Cranston se encuentan Michael Stuhlbarg como Jimmy Baxter, Hope Davis como su esposa y Hunter Doohan como el hijo del juez. Completan el reparto Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr., Sofia Black-D'Elia, Amy Landecker, Margo Martindale, Lorraine Toussaint, Chet Hanks, Lamar Johnson y Lilli Kay.

Atención porque detrás de la producción ejecutiva nos encontramos a nuestros estimados Robert y Michelle King ('The Good Fight'). Edward Berger ('Patrick Melrose') dirige los tres primeros episodios. 'Your Honor' se estrenará el próximo diciembre, aunque sin fecha concreta.