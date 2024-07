Más de tres años después de 'Bruja Escarlata y Visión', por fin tenemos el tráiler de 'Agatha All Along'. Hora de reunir a las brujas de Salem en el spin-off de la serie de Marvel

Creo que junto a 'Daredevil: Born Again', esta debe ser la serie de Marvel que más bandazos ha ido dando desde que se anunció, inesperadamente, como un spin-off de la aclamada 'Bruja Escarlata y Visión'. Tanto es así que han pasado unos tres años, varios cambios de título y, por fin, podremos ver un tráiler de 'Agahta All Along'.

Un tráiler que comienza con el personaje interpretado por Kathryn Hahn como detective e investigando la aparición de un misterioso cuerpo, nada menos que el de Wanda Maximoff (quien, recordemos, murió aparentemente tras los hechos de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'). Eso sí, eso será el detonante, para que la villana vuelva a las andadas.

Según la sinopsis oficial:

«La infame Agatha Harkness se encuentra abatida y sin poderes después de que un gótico adolescente sospechoso le ayude a liberarla de un hechizo distorsionado. Su interés despierta cuando este le pide que le lleve al legendario Camino de las brujas, un guantelete de pruebas en las que, si sobrevive, recompensa a una bruja con lo que ha perdido. Juntos, Agatha y este adolescente misterioso juntan un aquelarre desesperado y se adentran, mucho, mucho, en el Camino.»

Junto a Hahn, la serie cuenta en su reparto como Aubrey Plaza como Rio Vidal; Joe Locke como Billy Kaplan (el nombre, de hecho, de uno de los hijos de Wanda y Visión); Patti LuPone como Lilia Calderu, una bruja de 450 años; Sasheer Zamata como la hechicera Jennifer Kale, Ali Ahn, Debra Jo Rupp, Emma Caulfield Ford, Maria Dizzia, Miles Gutierrez-Riley y Okwui Okpokwasili, entre otros.

