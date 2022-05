Qué ver de Sam Raimi: tres obras maestras en streaming del director de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'

El regreso de Sam Raimi a la dirección, incluso siendo dentro la maquinaria Marvel con 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', es una noticia que nos da enorme alegría. Especialmente porque es excusa para recordar algunas de las obras más alucinantes y guays que ha recibido el cine fantástico, ya que han venido directamente de su peculiar mente.

En streaming podemos ver algunas de esas obras maestras de su filmografía. Tres películas imprescindibles que le han vuelto un nombre propio dentro del cine popular y que se pueden encontrar en plataformas. Tres infalibles propuestas aún más cargadas de locuras que la secuela del hechicero supremo de Marvel.

'Terroríficamente muertos' ('Evil Dead II', 1987)

Reparto: Bruce Campbell, Sarah Berry, Dan Hicks, Kassie Wesley DePaiva, Ted Raimi.

Su primera película de Evil Dead, la prodigiosa 'Posesión infernal', ya era todo un triunfo a la hora de hacer terror de bajo presupuesto pero incontable imaginación y creatividad. Pero, al afrontar la secuela, Raimi y compañía se mostraron aún más brillantes a la hora de emplear soluciones visuales impresionantes, en incorporar el humor alocado a la mezcla y en desarrollar la personalidad propia de las fuerzas malignas con las que se enfrenta Ash Williams.

Las tres películas de esta saga son excelentes recomendaciones, pero 'Terroríficamente muertos' consigue sobresalir un poco por ese perfecto desfile de diversión y terror oscuro que realiza. Sólo ver a Bruce Campbell tirándose platos a sí mismo durante 5 minutos te tiene partido de risa en el sofá, pero la manera en la que desarrollan toda la personalidad e icónica presencia al personaje principal es la que la vuelven un clásico imprescindible.

Y si no has visto la primera, no te preocupes. En los primeros 10 minutos te hacen un remake de dicha película a modo de resumen.

Ver en Filmin

'Darkman' (1990)

Reparto: Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels, Larry Drake, Ted Raimi.

Un poco de cinta de superhéroes oscura -aunque casi más de justiciero vigilante muy setentero- y mucho película de monstruo clásico de la Universal. El éxito de 'Batman' de Tim Burton causó cierta intriga por los estudios de Hollywood por hacer algo similar, y Raimi lo aprovechó dando forma a esta original creación que es una de las mayores joyas del cine de los noventa.

Con un Liam Neeson haciendo su gran incursión en el cine de acción y venganza década y media antes de que se volviera su rutina, una espléndida Frances McDormand como interés romántico, y un tono perfectamente equilibrado, Raimi crea aquí todo un tesoro. 'Darkman' es una película capaz de ser oscura y divertida en su endiablado espíritu pulp, tomando referencias de distinto tipo -cine de terror clásico, comedia slapstick y de dibujos animados, cine de gángsters, cómics- para convertirse en algo único.

Ver en Filmin

'Spider-Man 2' (2004)

Reparto: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, Rosemary Harris, James Franco, J.K. Simmons, Ted Raimi.

Su primera aproximación a 'Spider-Man' ya fue todo un triunfo, y una piedra fundacional para el éxito del cine de superhéroes que continúa hasta nuestros días. Pero en su secuela Raimi toma aún más las riendas y hace una película más completa. Más heroica, más sentimental, más profunda, más divertida y más inventiva, sin dejar de hacer un blockbuster de acción canónico.

Sólo la secuencia de los tentáculos del Doctor Octopus atacando a todo lo que les rodea en un quirófano muestra cómo Raimi ha infectado más con su personalidad a esta 'Spider-Man 2', saliendo beneficiada en todos los aspectos. Con el tiempo, sigue perdurando como una de las mejores versiones en pantalla del superhéroe arácnido, manteniéndolo inspiracional mientras le crea ciertas dudas y conflictos importantes. Una de las mejores películas que ha dado jamás el cine de superhéroes.

Ver en Movistar+