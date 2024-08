'Vaiana 2' estrena su divertidísimo nuevo tráiler con Maui y la hermana pequeña de Vaiana, consciente de que va a romper la taquilla sin problemas

No cabe duda alguna de que 'Vaiana 2' va a reventar la taquilla, y muy probablemente ponga a Disney de nuevo en el top 3 de las películas más exitosas del año gracias a esta secuela sumada a 'Del revés 2' y 'Deadpool y Lobezno'. Y su nuevo tráiler es una muestra de por qué: personajes carismáticos, gags que funcionan, animales graciosos y una trama épica de fondo que parece una excusa perfecta para volver a traer todo de vuelta. Sí. Pero.

Vaya, vaya, Vaiana

Es difícil olvidar que el origen de 'Vaiana 2' es una serie de dibujos basada en la primera parte para Disney+ que acabó cancelándose y remodelándose como secuela. Y es que hasta febrero de este año el proyecto seguía adelante como serie, y se estrena el 27 de noviembre, así que es difícil saber si han tenido tiempo de cambiar, editar y mejorar para que no se note de dónde viene.

De momento se puede decir que en Disney confían en ella, desde luego: en el D23 la propia Auli'i Cravalho cantó una nueva canción de la película y el público se volvió completamente loco. En el tráiler, además, pudimos ver a Vaiana como la nueva líder de la tribu, su hermana pequeña, el retorno de Maui y un nuevo personaje llamado Matangi, el malo de turno. Francamente, nadie le pide más.

Teniendo en cuenta que el remake de 'Vaiana' se lanza en 2026 y que muy probablemente ya tengan en mente diferentes maneras de ampliar la franquicia, es casi seguro que hayan adaptado el lema de aquella canción de 'Los Simpson': "Have no fears, we've got stories for years". Es lo que hay.

