'La vieja guardia': Netflix revela un teaser e imágenes de Charlize Theron como una guerrera inmortal

Netflix ha desvelado las primeras imágenes de 'La vieja guardia,' una nueva película de acción y fantasía que promete mostrar a Charlize Theron nuevamente en modo tortas, y con un corte de pelo corto al estilo Furiosa. Basada en la novela gráfica del mismo nombre creada por el escritor Greg Rucka y el ilustrador Leandro Fernández, la adaptación ha sido escrita por el propio Rucka y Gina Prince-Bythewood dirige la película.

La película parece un thriller de acción violento con elementos de ciencia ficción, y parece que Prince-Bythewood se ha inspirado más en películas como 'La noche más oscura' (Zero Dark Thirty, 2011) que los cómics de superhéroes. Las primeras imágenes de la epopeya se han lanzado, dándonos nuestro primer vistazo a Theron junto a KiKi Layne de 'El blues de Beale Street' (If Beale Street Could Talk, 2019).

Según la sinopsis oficial:

Además de las imágenes, la cuenta oficial de Twitter de la película ha lanzado un video teaser.

They’ve been amongst us all along, living in the shadows. pic.twitter.com/V5XIgs6zLo