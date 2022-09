'You': primer tráiler y fecha de estreno de la temporada 4 de la serie de suspense de Netflix con Penn Badgley

'You' no era originalmente una serie de Netflix, pero su enorme éxito en la plataforma llevó a que la compañía de streaming no dudase en hacerse con ella en exclusiva cuando surgió la oportunidad. Ahora nos toca hablar de su temporada 4, pues aquí os traemos su primer tráiler, el cual es más una presentación de personajes que cualquier otra cosa.

En dos partes

Además, Netflix también ha desvelado sus fechas de estreno. Sí, es en plural, porque en esta ocasión se dividirá la temporada en dos partes. La primera llegará el 10 de febrero de 2023, mientras que para la segunda habrá que esperar hasta el 10 de marzo. No se sabe aún cuántos episodios tendrá cada una de ellas, pero no me sorprendería que la idea fuera repetir la jugada que se marcaron hace poco con la temporada 4 de 'Stranger Things'.

Como era de esperar, Penn Badgley regresa una vez para dar vida a Joe, aunque aquí le tocará asumir una nueva identidad. Además, no es el único que vuelve, pues Tati Gabrielle también repite como Marienne. Deseando estoy por ver cómo abordan ese regreso teniendo en cuenta el final de la temporada 3.

Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman y Ed Speleers completan el reparto principal de la nueva temporada de 'You', en la cual también podremos ver en papeles recurrentes a Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Eve Austin, Ozioma Whenu, Dario Coates, Sean Pertwee, Brad Alexander, Alison Pargeter y Adam James.

