"¿A quién pegó? ¡A mí! Un negro al que podía ganar": Chris Rock destruye a Will Smith en su nuevo monólogo sobre el bofetón en los Óscar

Si no habéis vivido aislados del mundo, ya sabéis de qué vamos a hablar si nombramos a Will Smith y Chris Rock. Ha pasado un año desde el bofetón en los Óscar y el cómico lleva prácticamente el mismo tiempo preparando un monólogo en el que, claro está, tenía que hablar sobre el tema. Este sábado, el especial de comedia fue retransmitido en directo desde Baltimore a través de Netflix y Rock no se ha quedado con las ganas de cantarle las cuarenta.

Bofetón argumentativo

No hay mejor manera de contestar a lo que pasó que controlando tu propia narrativa, subido a un escenario, con un público que ha pagado para verte explicarlo. "La gente siempre dice que las palabras hacen daño. Cualquiera que diga que las palabras hacen daño nunca ha recibido un puñetazo en la cara". Era solo el inicio de un set en el que Will Smith no se iba a librar de que las palabras le doliesen.

En los últimos diez minutos de su show empezó a lanzar derechazos evitando tomar el rol de víctima. En su lugar, alabó el físico de Smith en comparación con el suyo: “Este tío hace todas sus películas sin camiseta. Nunca me habéis visto hacer una película sin camiseta. Si estoy en una película en una operación a corazón abierto, tengo puesto un jersey". Es más, “Will Smith hizo de Muhammad Alí en una película. ¿Creéis que hice el casting para eso? Joder, incluso en animación, este cabrón es más grande. Yo soy una cebra. Él es un tiburón. ¿Qué cojones, tío?". Después, habló de aquella vez que los Smith estuvieron en televisión hablando de los cuernos de Jada.

Para quien no sepa lo que todo el mundo sabe, la esposa de Will Smith se estaba follando al amigo de su hijo, ¿vale? Normalmente no hablaría de esta mierda. Pero por algún motivo, estos negros pusieron esa mierda en Internet. No tengo ni idea de por qué dos personas talentosas harían algo tan bajo. ¿Qué cojones? A todos los que estamos aquí nos han engañado. Ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó en televisión. Ninguno. En plan "Eh, estaba chupando la polla de otro. ¿Cómo te hizo sentir?".

Tras comentar que todo el mundo le insultó, Rock culmina con un “¡Todo el mundo! ¿Y a quién pegó? ¡A mí! Un negro al que sabía que podía ganar. ¡Eso es de ser un hijo de puta!". Tras decir que vio 'Hacia la libertad' solo para ver cómo le pegaban ("¡Te has dejado un hueco!") culmina de la mejor manera posible, terminando toda conversación posible sobre el tema. "Mucha gente me dijo, 'Chris, ¿cómo es que no hiciste nada para devolverla esa noche? Porque tengo padres. ¿Sabéis lo que me enseñaron mis padres? No pelees enfrente de la gente blanca". El último golpe, definitivamente, se lo ha llevado Will Smith.