Angela Lansbury sobre el acoso sexual: "Las mujeres a veces debemos aceptar la culpa"

El acoso sexual es un tema candente en Hollywood y todo indica que así va a seguir siendo, ya que cada poco tiempo surge un nuevo caso. Primero fue Harvey Weinstein, pero la lista no parece tener fin. Kevin Spacey, Louis CK o Jeffrey Tambor son solamente algunos de los que han tenido que hacer frente a esas acusaciones. Como es lógico, la prensa ha querido saber la opinión de todos al respecto y la valoración que ha hecho Angela Lansbury acaba de sorprendernos a todos.

Lansbury, a la que muchos recordarán por haber dado vida a Jessica Fletcher en la televisiva 'Se ha escrito un crimen' ('Murder She Wrote'), considera que el deseo de las mujeres de resultar más atractivos a los hombres se ha vuelto en su contra. El detalle esencial es que cree que las mujeres deben aceptar que a veces también son culpables del acoso sexual sufrido, pero dejemos que sea ella quien lo explique:

Las mujeres a veces debemos aceptar la culpa. De verdad que pienso eso. Aunque es horrible decir que no podemos lucir tan atractivas como podríamos sin que nos derriben y nos violen. Hay dos caras de la moneda. Tenemos que aceptar el hecho de que que las mujeres hemos hecho todo lo posible por ser atractivas desde tiempo inmemorial. Y, por desgracia, se ha vuelto en nuestra contra y ahí es donde estamos hoy. ¿Deberían estar las mujeres preparadas para esto? No, no deberían estarlo. No hay excusas para ello. Y creo que parará ahora, tendrá que hacerlo. Creo que muchos hombres deben estar muy preocupados en este punto.

Recordemos que Lansbury cuenta actualmente con 92 años y eso obviamente afecta a su punto de vista, tanto por la educación recibida como por la posibilidad de que su cerebro ya no funcione igual de bien con una edad tan avanzada. Pese a ello, unas declaraciones como las que nos ocupan no han tardado en desatar la polémica por el hecho de que está culpabilizando a las víctimas cuando la responsabilidad debería recaer por completo sobre el agresor.

Internet no ha tardado en pronunciarse al respecto y a continuación os dejamos una serie de tweets que dejan claro que las palabras de Lansbury no han sentado precisamente bien:

Dear Angela Lansbury,



Victim blaming is never ok.



Signed,

Everyone — Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) November 28, 2017

Let's do international treasure Angela Lansbury the very great favour of ignoring her on this one. — Helen O'Hara (@HelenLOHara) November 28, 2017

Oh, Angela Lansbury.



No, girl. Just no.



1) Rapists don't rape because of the way we dress. They rape to exert power over women. It has nothing to do with how we look.



2) It's never the woman's fault. Never.



3) I agree that "men must be very worried".https://t.co/KD06V7wjJM pic.twitter.com/mx9A5FZVTb — Holly O'Reilly (@AynRandPaulRyan) November 28, 2017

In the wake of the dumb ass comment by Angela Lansbury, I'm gonna share some wicked quotes by amazing actresses who know their stuff about what it is to be a woman/feminist — LifewithMaria � (@maria_nichol1) November 28, 2017

thing is, angela lansbury’s comments can’t be justified as ‘old fashioned views’ because VICTIM BLAMING HAS NEVER BEEN OK — D (@allig4torsky_) November 28, 2017

Murder She Wrote would have been quite a different show if in each episode Angela Lansbury blamed the victim. — StanHengen (@StanHengen) November 28, 2017

