Aquella vez que Riley Keough estuvo a punto de matar a Andrew Garfield de la manera más tonta en el rodaje de 'Lo que esconde Silver Lake'

Hay películas para morirse de gusto, sí. Que se lo pregunten a Andrew Garfield, que estuvo a punto de hacer lo propio durante el rodaje de 'Lo que esconde Silver Lake', la última película (hasta ahora) de David Robert Mitchell, un director que obtuvo un gran éxito inesperado con 'It follows' y lleva ya seis años en territorio desconocido. Normal después del susto durante el rodaje.

Lo que esconde la granola

Riley Keough, la estrella femenina de 'Lo que esconde Silver Lake', estaba en el camerino de maquillaje comiendo una barrita energética. Una de esas barras de granola que saben a que querrías estar comiéndote otra cosa, ya sabéis. Mientras tanto, preparaba la escena siguiente, en la que iba a besar a Andrew Garfield. Fue entonces cuando la maquilladora dijo la frase que dio inicio al desastre: "¿Eso tiene cacahuetes?".

Ella contestó que no tenía ni idea, y la maquilladora pasó a informar a un productor que activó la voz de alarma como si se acabara de decretar el estadio de sitio. Ella misma lo cuenta en Vanity Fair: "El productor entró y me dijo, 'Riley, Andrew es muy alérgico a los cacahuetes y tenemos que cerrar el set. No deberían haber estado disponibles, y no sé por qué están en el rodaje'. Yo me quedé diciendo 'Joder, es de locos'. Pero gracias a dios que esta mujer lo pilló, porque no tenía ni idea".

Ahora mismo estaríamos hablando de la película que mató a un prometedor actor en lugar del neo-noir que realmente es. Por cierto, Mitchell, el director, parece que está preparando una película con Anne Hathaway de la que aún no se sabe ni el título. Estaremos expectantes.

